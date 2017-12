Serati: “L’Arcisate-Stabio non avrà le ricadute economiche che ci si aspetta”

«La tratta ferroviaria Arcisate-Stabio non avrà le ricadute economiche che ci si aspetta». Massimiliano Serati, docente di politica economica e direttore del Centro di ricerca sullo sviluppo territori e dei settori della Liuc di Castellanza, specifica che parla a titolo personale.

La sua posizione sulla nuova infrastruttura ferroviaria è stata resa pubblica durante il dibattito relativo alla ricerca sulla mappa dei talenti presentata all’ateneo. «Quell’infrastruttura rappresenta un punto di collegamento per Varese, Lugano e Malpensa – ha spiegato il professore – ma il ritorno economico rispetto al territorio di cui spesso si parla non è poi così scontato e non dipende certo dal numero di stazioni previste lungo il percorso e dalle relative fermate».

