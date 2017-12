Larga vittoria per Rugby Varese al “Levi”

Un bel Varese quello visto domenica a Giubiano che con nove mete fatte e due sole subite, ha battuto i cadetti dell’Asr Milano allenati da Tascone e Lanza: 59-12 il punteggio finale.

I tecnici varesini Pella e Galante hanno preparato bene la sfida e i giocatori, nonostante il passaggio alla seconda fase già avvenuto, hanno recepito gli inviti degli allenatori, dando prova di serietà e dedizione.

In avvio di gara, un Asr Milano volenteroso ha costruito una buona piattaforma d’attacco costringendo i biancorossi al fallo. Fallito il comodo piazzato che avrebbe portato in vantaggio gli ospiti, ha preso vita la gara del Varese che ha spezzato l’equilibrio con due mete di Luca Comolli, entrambe trasformate da Matteo Broggi per il provvisorio 14 a 0.

I biancorossi dopo aver dato sfoggio dei propri trequarti, hanno costruito gioco anche con gli uomini di mischia e al 16′ Mattia Borello, ha marcato la terza meta di squadra. La quarta, quella del bonus, è arrivata al 21′ grazie all’allungo di Federico Bianchi, bravo a servire l’accorrente Broggi che ha segnato e trasformato la meta del 26 a 0. Al 23′ e 26′ hanno marcato anche Michele Carlone, e Roberto De Cecilia. Verso la fine del primo tempo, anche Milano ha mosso il punteggio grazie alla meta dalla terza linea Giovanni Slinn, 38 a 5 il risultato di metà gara.

Nel secondo tempo, dal cielo sono calati i primi fiocchi di neve, ma il Varese ha continuato ad attaccare siglando alte tre mete con: Borello, Pellumbi e Carlone. L’ultima meta del match, chiuso sul 59 a 12, è stata marcata dal milanese Marco Oriani.

Da segnalare l’esordio di Niccolò Rolandi e la centesima presenza in biancorosso di Stefano Sessarego.

Domenica, neve permettendo, andrà in scena al Levi la sfida contro i cadetti del Cus Milano.