L’ASD Twirling Buguggiate fa incetta di medaglie

Tanta fatica in palestra, tanto allenamento ma soprattutto una passione gigantesca in corpi minuti e atletici.

I ragazzi del twirling di Buguggiate fanno incetta di medaglie e diventano ogni stagione più forti e competitivi. Gli ultimi risultati confermano la bravura degli atleti e dello staff tecnico.

Al Campionato nazionale di specialità tecniche di twirling che si è svolto a Castelletto Ticino tutti gli atleti della ASD Twirling Buguggiate sono passati alle finali e alcuni, già campioni Regionali, hanno conquistato oro, argento e bronzo in serie B a dimostrazione che un giusto impegno in palestra portano a un bel riconoscimento.

Ecco quindi i risultati:

sono campioni italiani

-Angelo Gammieri nel SOLO junior maschile

-Carlotta Turroni e Giada Buonanno ARTISTIC PAIR cadette

Medaglia d’argento per:

Carlotta Turroni nel SOLO cadetti

Giada Buonanno nell’ARTISTIC cadetti

Martina Marcellini nei 2 BASTONI cadetti

Sabrina Borsoi nell’ARTISTIC junior

Medaglia di bronzo per Giulia Broggi e Sabrina Borsoi nell’ARTISTIC PAIR junior

Galleria fotografica ASD Twirling Buguggiate 4 di 10

Ottimi risultati ai Campionati Regionali anche per le giovani Aurora Confente, Arianna Strazzanti, Carlotta Colombo, Ilaria Serena, Nicole Buonanno, Maia Livraghi, Viola Albizzati vicinissime al podio.