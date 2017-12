L’assessore Franzetti ai volontari: “Bravi, siete la nostra forza”

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Luino intende ringraziare tutte le associazioni di carattere umanitario/sociale che hanno svolto o stanno per svolgere iniziative a sostegno della comunità, alimentando così quel rapporto di sinergia indispensabile per l’Assessorato che rappresenta, contribuendo ad ampliare le conoscenze reciproche per il bisogno di questa nostra città.

«Sono fiera del volontariato, di chi dedica tempo per proteggere, per intervenire in caso di bisogno, creando con il proprio contributo silenzioso un aiuto fattivo per la nostra Luino – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Caterina Franzetti – Dunque continuiamo su questa strada, consapevoli di essere nella direzione giusta: nel frattempo, porgo a tutti i volontari un augurio di buone feste!.