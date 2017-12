L’assessore Maffioli convoca gli stati generali della Cultura

Domani, giovedì 21 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nella sala conferenze dell’Assessorato alla Cultura (Villa Tovaglieri – via Volta 11/bis), si terranno gli ‘Stati generali della Cultura’ di Busto Arsizio, indetti dall’assessore alla Cultura, Identità e Commercio Manuela Maffioli.

Si tratta di un incontro per il quale sono state convocate tutte le associazioni e, in generale, tutte le realtà culturali cittadine, che si riuniranno in sessione plenaria. Scopo dell’incontro, a cui è prevista la partecipazione del sindaco Emanuele Antonelli e i cui lavori saranno condotti dall’assessore Maffioli, è di “illustrare le linee guida dell’Assessorato, di condividere obiettivi e metodo di lavoro – spiega proprio l’assessore – nonché di recepire riflessioni, indicazioni, suggerimenti e critiche, per affinare l’interazione con l’Assessorato e garantire la migliore offerta culturale ai cittadini”.

Sono oltre 30 le realtà culturali cittadine che hanno confermato con anticipo la propria presenza.

“L’incontro vuole essere inoltre l’occasione per un censimento attuale di tutte le realtà – prosegue Maffioli -, anche al fine di aggiornare il nostro data base con i riferimenti utili a una comunicazione efficace e tempestiva”.