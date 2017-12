L’assessore Maffioli diventa presidente del sistema bibliotecario

Dal 6 dicembre l’assessore alla Cultura, Identità e Commercio Manuela Maffioli è stata nominata presidente del Sistema Bibliotecario che vede la Città di Busto Arsizio come centro sistema.

Tra le priorità segnalate dall’assessore e neo-presidente, c’è la necessità di incrementare la dotazione di IN-book nelle biblioteche e procedere a un’adeguata formazione degli insegnanti. Gli in-book sono libri illustrati con il testo integralmente scritto in simboli – elementi fondamentali della comunicazione alternativa aumentativa – pensati per essere letti ad alta voce, d’aiuto ai bambini con disabilità della comunicazione. I simboli, infatti, rappresentano una vera e propria seconda lingua visiva che affianca quella uditiva.

Strumenti di questo tipo, come già sottolineato dall’assessore Maffioli in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità appena trascorsa, saranno sempre più imprescindibili per venire incontro alle esigenze di bambini con autismo e difficoltà dell’apprendimento, diagnosi che si stanno incrementando notevolmente in questi anni.

La stessa esigenza è stata condivisa dalle altre biblioteche del sistema, nella consapevolezza della necessità di avere a disposizione strumenti adeguati per far fronte alle richieste dei piccoli utenti.