L’autosilo di via Sempione? Comincia dopo i saldi

Se ne parla da decenni del parcheggio di via Sempione a Varese: quello che ora è uno sterrato con parcheggio, diventerà un autosilo multipiano e l’inizio dei lavori è previsto all’inizio del 2018.

La data di avvio è stata oggetto di in un incontro tra Comune, Avt (gestore dei parcheggi comunali) e i commercianti della città che si è svolto nella mattina del 27 dicembre a Palazzo Estense.

Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Ivana Perusin (commercio) e Andrea Civati (urbanistica), per Avt il presidente Franco Taddei. Tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, il direttore Roberto Quamori Tanzi, La direttrice della Confesercenti Rosita De Fino e la vicepresidente di Aime Graziella Roncati Pomi.

L’incontro è servito non solo a fare il punto sui lavori che partiranno a giorni, ma anche a coordinare gli aspetti più importanti di interesse generale: come per esempio la partenza effettiva dei lavori, che è stata concordata per il 22 gennaio 2018, in modo da non interferire con il periodo dei saldi che coinvolgerà il mondo del commercio varesino ma allo stesso tempo poter mettere a disposizione già nel prossimo autunno un numero adeguato di parcheggi.

Durante la riunione sono state inoltre illustrate le principali tappe che porteranno dopo circa 8 mesi di lavori, all’apertura dei primi 150 posti circa, che diventeranno poi oltre 250 in circa 10 mesi.







