Il lavenese in barca a vela che ha domato l’Oceano Atlantico

Le cronache veliche degli ultimi giorni hanno portato alla ribalta un’impresa incredibile: l’attraversamento dell’Oceano Atlantico in solitaria a bordo di un piccolo scafo di classe Star, barca che generalmente viene utilizzata per la navigazione vicina alla costa.

Il traguardo, clamoroso, è stato tagliato da un velista con radici nel Varesotto: si tratta di Dario Noseda, 49 anni, originario di Laveno Mombello che vive da anni nel Lecchese. È lui l’anima del progetto “Star in Oceano” che lo ha portato a veleggiare tra Tenerife e la Martinica passando per Capo Verde dove ha effettuato uno scalo tecnico per una riparazione all’impianto elettrico.

Un’avventura d’altri tempi, quella di un uomo d’acqua dolce quale è Noseda, terminata con un… naufragio, nel senso che la sua piccola Pa2sh – questo il nome dello scafo – ha concluso la sua traversata sugli scogli a causa di onde e vento forti che hanno spazzato la striscia di mare antistante alla costa dell’isola di Santa Lucia che si trova oltre Barbados e tra Martinica e St. Vincent e Grenadine. Per fortuna Noseda in quella circostanza non ha riportato ferite e ha raggiunto il porto più vicino, stremato per i tanti giorni passati sull’Oceano, dimagrito di parecchi chili ma anche felice per aver portato a termine un progetto visionario.

Classe 1968, Noseda è sempre stato uno spirito libero: appassionato di sport in generale e di discipline acquatiche in particolare (molti lo ricordano con i colori della Renese, canottaggio a sedile fisso sul Lago Maggiore), anni fa scelse di vivere lontano da casa e insegnare windsurf nei villaggi piuttosto che occupare un posto da impiegato di buon livello. Appassionatosi di barche e trasferitosi a Mandello Lario, Dario lavora proprio nel settore velico in un’azienda della località lariana.

La sua impresa è stata seguita con affetto da parte di tutta la comunità velica, in particolare di coloro che utilizzano per la loro attività sportiva le imbarcazioni di classe Laser. La pagina facebook Star in Oceano ha raccontato passo dopo passo le fatiche e gli itinerari di Noseda, raccogliendo appunto l’incoraggiamento di molti appassionati che hanno utilizzato l’hashtag #godariogo. Ora Dario, accompagnato dalla moglie Silvia, sta tornando in Italia per un meritato riposo e per raccogliere dal vivo gli applausi di chi ha seguito da lontano una traversata davvero storica.