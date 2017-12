Lavori alla stazione Fs, percorso a ostacoli per i pendolari

I lavori alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Busto Arsizio stanno mettendo a dura prova la pazienza dei pendolari. L’irritazione ha raggiunto il suo apice questa mattina, martedì, quando i passeggeri in partenza nello scalo bustocco si sono trovati di fronte ad un unico accesso ai binari, ovvero dal binario 1 al quale, però, non si può accedere normalmente dall’ingresso principale dalla stazione.

«Per arrivarci bisogna fare un assurdo giro dell’oca – come scrive Marco, pendolare bustocco, su uno dei gruppi cittadini su Facebook -. I binari 4 e 5 sono un cantiere pericoloso, che rende facile cadere e che costringe i viaggiatori a servirsi di un numero limitato di porte del treno. Dulcis in fundo, hanno chiuso anche il sottopasso lato Gallarate, lasciando aperta solo una scala del sottopasso lato Milano (risultato, sovraffollamento, code e sicurezza zero. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere in caso di emergenza). Complimenti a tutti! A chi ha programmato i lavori, a chi ha deciso di farlo in questa stagione, a tutti! Tanto si sa, il pendolare deve solo subire». Il consiglio spassionato di Marco è chiaro: «Andate alla stazione Nord!».

I lavori di ammodernamento della stazione proseguono ormai da diversi mesi tra rallentamenti e accelerazioni. Da febbraio di quest’anno si sono susseguiti vari lotti: il primo ha riguardato gli ascensori (ancora non funzionanti, ndr) e il sottopasso che è stato completamente rifatto. Ora si sta lavorando alle banchine dove i viaggiatori attendono i treni. I 300 giorni previsti per la conclusione dei lavori sono quasi terminati ma pare che il termine non possa essere rispettato.

A seguire dovrebbe iniziare l’intervento di sistemazione dell’area ex-Hupac che verrà trasformata in un parcheggio da 500 posti.