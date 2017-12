Con le casette dell’acqua Jerago “risparmia” 1 milione e 700mila bottiglie di plastica

È il notevole traguardo raggiunto il 10 dicembre scorso; 2.500.000 di litri di acqua erogati dalle due “casette dell’acqua” installate a Jerago con Orago.

È inconsueto che un comune di poco superiore a 5mila abitanti disponga di due installazioni, una in piazza Michaud in prossimità della nuovissima piscina Cele Daccò, da poco entrata in funzione e l’altra in via Moncucco nelle vicinanze dell’ingresso al parco Aldo e Cele Daccò, due collocazioni strategiche perché in zone diametralmente opposte e che proprio per la loro posizione consentono a molti cittadini di poterle raggiungere senza l’utilizzo dell’auto, ma a piedi. In generale per comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti viene installato un solo punto di erogazione e l’ottenimento della seconda casetta è stato possibile solo dopo aver raggiunto gli obiettivi, apparentemente impossibili e che l’azienda IMSA aveva posto come condizione per installare a proprie spese, come già era avvenuto per il primo, anche il secondo punto di distribuzione.

Quasi una scommessa che l’Amministrazione Comunale ha accettato e che ha vinto grazie al capillare e continuo lavoro d’informazione principalmente fatto nelle scuole per far conoscere agli alunni, dai più piccoli delle elementari a quelli delle medie, l’importanza ed i benefici, anche di natura economica, derivanti dall’utilizzo dell’acqua prelevata da tale fonte. Non solo, ma anche attraverso la periodica diffusione nei locali pubblici di volantini informativi con riportati i principali dati del funzionamento degli impianti e che ne incentivassero il loro uso.

L’impegno profuso è stato premiato, con grande soddisfazione della popolazione, con l’installazione del secondo impianto di fornitura, quello di via Moncucco entrato in funzione nel marzo 2014, il primo era stato inaugurato nel giugno 2012.

2.500.000 litri d’acqua significano poco meno di 1.700.000 bottiglie da 1,5 litri che se poste coricate una di seguito all’altra formerebbero una striscia continua lunga oltre 500 Km oppure se poste in piedi una a fianco all’altra coprirebbero l’area di 2 campi di calcio.

Numeri che impressionano e che danno un’idea di quale possa essere il beneficio anche per l’ambiente, infatti 130.000 Kg è la quantità di plastica non prodotta e decine di migliaia sono i metri cubi di CO2 non immessa in atmosfera ed infine molte meno sono le bottiglie che si trovano abbandonate sul territorio.

Ed ancora il volume d’acqua erogato dalle 2 “casette” è pari a 5 volte l’acqua utilizzata per spegnere i recenti incendi del Campo dei Fiori.

L’acqua che giornalmente viene prelevata dai cittadini non solo di Jerago con Orago, ma anche da molti dei paesi limitrofi, in quantità pressoché uguali, naturale e frizzante è di assoluta ed elevata qualità, ed è periodicamente controllata sia da un laboratorio certificato che da ATS (ex ASL); le due “casette” sono presidiate da un sistema di videosorveglianza autonomo integrato dalle telecamere pubbliche che vigilano 24 ore su 24 l’intera zona in prossimità degli impianti. Eventuali anomalie di funzionamento sono in tempo reale comunicate al centro di controllo della ditta IMSA di Garlate che, provvede ad intervenire per il ritorno alla normalità e solo in pochissimi casi e per brevissimo tempo si è reso necessario in passato il fermo dell’erogazione.

Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e della ditta IMSA per aver fornito, quando ancora rappresentava una novità, un importante servizio, molto apprezzato ed utilizzato dalla collettività di Jerago con Orago, non solo per l’ottima qualità dell’acqua erogata, proposta al modesto costo di 5/100 al litro, ma anche per contribuire in modo concreto al miglioramento ed alla salvaguardia dell’ambiente.