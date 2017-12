Le fiamme distruggono la casa, aperta una sottoscrizione

Il Comune di Mornago apre una sottoscrizione per aiutare una famiglia in difficoltà. “In seguito all’incendio avvenuto martedì 12 dicembre a Montonate, la comunità ha pensato di far sentire la propria vicinanza alla famiglia coinvolta, attivando una raccolta fondi per consentire a chiunque di contribuire con il proprio aiuto” si legge in un post pubblicato su Facebook.

L’incendio ha reso inagibile l’abitazione.

E’ possibile effettuare la donazione sul conto corrente intestato all’associazione “Montonate CSI” iban IT37G0521650450000000099954- Credito Valtellinese Ag. di Mornago, specificando causale “Raccolta fondi incendio”, oppure presso una cassa di raccolta fondi situata presso la bottega dell’Osteria di Montonate in orari di apertura (7-12,30).