Le imprese familiari si raccontano alla Liuc

Venerdì 15 dicembre alle 17 e 30 presso l’auditorium dell’università Liuc di Castellanza verrà presentato il libro “Family Up! Il giovane imprenditore tra continuità e cambiamento” curato dal rettore della Liuc Federico Visconti (foto sopra) e da Valentina Lazzarotti, professore associato della scuola di ingegneria industriale.

Quindici storie di family business di successo, in cui la transizione ha avuto un ruolo positivo, grazie a un mix di rispetto della tradizione e cultura dello sviluppo.. Un campione significativo a livello geografico, con aziende di tutta Italia. Della provincia di Varese: Comerio Ercole spa, Lati Industria Termoplastici spa, Forgiatura Marcora srl, Mazzucchelli 1849 spa, MPG Manifattura Plastica spa, Fonderia Casati spa, MG Fantinato Group, Interfluid srl, Tintoria Viola srl.

Protagonisti delle storie sono 15 giovani imprenditori formati alla Liuc -Università Cattaneo che hanno trovato la giusta chiave per innovare nell’impresa di famiglia senza snaturarne l’essenza.Per identificarla, nel libro viene utilizzato il paradigma teorico del socio – emotional wealth (SEW), che consente di individuare cinque fattori che la determinano, ovvero l’attitudine a preservare la maggioranza della proprietà e il controllo delle scelte, l’accentuata identificazione della famiglia nei confronti dell’impresa, lo sviluppo di relazioni con gli stakeholder, l’attaccamento emozionale tra i componenti della famiglia, la volontà di tramandare l’azienda famigliare alle generazioni successive.

Una prospettiva di analisi originale e al contempo rigorosa, che non si limita comunque all’osservazione dei fattori socio – emozionali , ma si estende alle azioni concrete che derivano dall’evoluzione dei valori.

«Si fa ricerca – scrive il rettore Visconti nel libro – per evidenziare le criticità e le potenzialità di determinate situazioni aziendali, per migliorare i processi di management, per far crescere una sensibilità comune sul mondo delle imprese e delle loro condizioni di sviluppo».

«Si percepisce che nei casi indagati – scrive ancora Visconti – sono state prese le giuste distanze dal familismo, cioè da un’impostazione dei rapporti che, istintivamente più che deliberatamente, tende a privilegiare obiettivi e aspettative della proprietà rispetto alla competitività dell’impresa».

Nel corso della tavola rotonda promossa da Liuc Alumni, l’associazione dei laureati Liuc, interverranno tre degli imprenditori intervistati nel libro: Michela Conterno (Lati Industria Termoplastici Spa), Giacomo Casati (Fonderia Casati Spa) e Giacomo Ponti (Ponti Spa).

