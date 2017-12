Le sirene dei vigili del fuoco hanno suonato 7mila volte: 170 per falsi allarmi

Dietro ad ogni sirena per qualcuno c’è una piccola tragedia ma del resto questo è il mestiere dei vigili del fuoco: intervenire nell’emergenza per prestare soccorso e ristabilire la sicurezza.

Quante volte accade in un anno? Nel 2017 è successo ben 7294 volte nella sola provincia di Varese. A tanto ammonta il numero di interventi che le undici sede sparse nel Varesotto hanno fatto fino a pochi giorni fa, ovvero al 27 novembre quando sono stati raccolti per essere diffusi tutti dati durante la festa di Santa Barbara.

La prima cosa che si legge dai numeri è che gli incendi, a dispetto del nome dei vigili del fuoco, sono in realtà solo una parte delle tipologie di intervento fatti durante l’anno, seppur una delle voci più rilevanti. Ammontano infatti a 1722 le uscite per rispondere alle richieste di soccorso che hanno riguardato incendi o esplosioni.

Per poterli guardare tutti nel dettagli li abbiamo suddivisi tutti per tipologia di intervento e per sede territoriale in modo che ciascuno di voi possa meglio esplorare i dati.

Tra questi numeri abbiamo scelto di isolarne due abbastanza significativi. Il primo riguarda il numero dei falsi allarmi che anche quest’anno hanno fatto correre a vuoto i vigili del fuoco. Un elemento che costituisce un vero e proprio spreco di soldi ed energie per tutti. Solo la sede di Busto-Gallarate, che si trova in corso Sempione a Busto Arsizio, ha dovuto rispondere a ben 75 falsi allarmi quest’anno mentre a Varese sono stati 34 per un totale in tutta la provincia di 170 uscite a vuoto.

Il secondo dato significativo riguarda gli incidenti stradali che ammontano a ben 620. Un dato molto significativo se si tiene conto del fatto che l’uscita dei vigili del fuoco avviene solo in casi di particolare gravità del tamponamento quando ci sono persone incastrate o auto così malconce da non poter essere rimosse in altro modo.