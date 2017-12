Le super-mamme sostengono l’Aurora Vedano

L’iniziativa delle mamme della polisportiva Aurora Vedano racchiude in sé due grandi sentimenti: la passione per lo sport e l’amore per i propri figli. Due motivazioni che unite insieme diventano il motore di un’iniziativa che ha lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi attrezzi per la palestra in cui si allenano le giovani atlete di ginnastica artistica. Le “super mamme” delle ginnaste saranno infatti presenti al mercatino di Natale, che si terrà il 10 dicembre a Vedano Olona nella piazzetta della Pace, con un proprio banchetto dove sarà possibile acquistare molti prodotti fatti in casa: biscotti, torte, marmellate, liquori e tante altre prelibatezze.

Non è la prima volta che queste mamme si mettono a disposizione della polisportiva per poter garantire l’acquisto della miglior attrezzistica da utilizzare durante gli allenamenti e le gare. Un esempio riuscito di sussidiarietà in una disciplina affascinante, per la bellezza del gesto atletico, quanto faticosa, per l’intensità della preparazione richiesta.

La polisportiva Aurora Vedano è una realtà che lavora con passione e serietà aspetti che hanno dato belle soddisfazioni alle atlete di casa, alcune delle quali hanno avuto anche la possibilità di allenarsi presso il Centro tecnico federale di Milano.