Le Vibrazioni di nuovo insieme sul palco dei Magazzini Generali

Le Vibrazioni, dopo essersi riuniti quest’estate a cinque anni di distanza dall’ultimo concerto, si esibiranno di nuovo insieme dal vivo e lo faranno il 14 dicembre ai Magazzini Generali di Milano per un grande e attesissimo reunion party.

La serata celebrerà i 15 anni di carriera della band, ripercorrendo i più grandi successi a cominciare da Dedicato a te, la prima canzone che ha portato al successo la band milanese nata dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70.

Una serata speciale in cui sarà possibile riascoltare altri brani indimenticabili come In una notte d’estate, Vieni da Me, Sono più sereno, Raggio di sole, Se e Drammaturgia, che sono solo alcune delle hit con cui la band multiplatino ha scalato le classifiche.

La band milanese tornerà sul palco nella sua formazione originale, con Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.

Dall’esordio del 2003 ad oggi Le Vibrazioni hanno pubblicato quattro album in studio: Le Vibrazioni, Le Vibrazioni II, Officine Meccaniche e Le strade del tempo, oltre che un album live En Vivo e un best of Come far nascere un fiore.

Info su: www.shiningproduction.com. I biglietti per l’evento sono disponibili sui circuiti Ticketone (www.ticketone.it) e Mailticket (www.mailticket.it).