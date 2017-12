Legambiente premia Luvinate: comune riciclone 2017

Anche Luvinate tra i Comuni ricicloni 2017. Il Presidente di Legambiente Varese Valentina Minazzi ha incontrato il primo cittadino di Luvinate Alessandro Boriani per la consegna dell’importante attestato che conferma la buona performance del piccolo comune sul fronte della raccolta differenziata.

Luvinate infatti si conferma fra i “Comuni super ricliconi” piazzandosi, per i comuni sotto i 5000 abitanti, al 6° posto in provincia di Varese. E’ invece al 14° posto fra tutti i comuni della Provincia di Varese.

Chi sono i comuni ricicloni? Sono quelle realtà che si sono distinte per aver fatto in modo che il residuo secco indifferenziato prodotto dai propri cittadini (cioè quanto non può essere avviato al riciclo), sia inferiore a 75kg all’anno per abitante, con una raccolta differenziata di almeno il 65%.

«Con piacere ricevo questo attesto che giro però ai cittadini: sono loro che si meritano questo riconoscimento che premia il lavoro quotidiano compiuto ogni giorno presso le proprie case. Nel contempo –sottolinea il Sindaco – ringrazio anche l’Ufficio Tecnico che segue sempre con attenzione e scrupolo ogni passaggio della raccolta differenziata».