Legnano addio: Drews lascia la Sab Volley

All’indomani della bella vittoria su Casalmaggiore, la Sab Volley Legnano perde un pezzo della propria squadra. La promettente americana Annie Drews ha infatti deciso di abbandonare la formazione giallonera e il contratto è stato sciolto in maniera consensuale.

Drews ha scelto di lasciare il campionato italiano in seguito ai colloqui con lo staff tecnico della Nazionale Usa e – segnala la Sab in un comunicato – pianificherà un differente percorso di avvicinamento alle prossime competizioni internazionali.

«Nel rispetto della volontà della giocatrice e della sua esigenza di maggiori spazi, la società ha acconsentito allo scioglimento anticipato dell’accordo; l’atleta rientrerà in patria già nei prossimi giorni. Da parte di tutta la SAB Volley Legnano vanno un grande ringraziamento ad Annie per l’impegno e la disponibilità dimostrati in questi mesi, e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».

Drews era arrivata in estate dopo il ripescaggio in A1 delle legnanesi. Nelle gerarchie di coach Pistola l’opposto di classe 1993 era fin da subito la riserva di Camilla Mingardi, la giocatrice simbolo della Sab, ma in precampionato aveva stupito per le sue qualità. In campionato l’americana è scesa in campo otto volte realizzando 40 punti con il 31,9% in attacco.