Legnano dice addio alla vecchia carta di identità

Dopo una prima fase sperimentale, dal 2 gennaio 2018 l’Ufficio Anagrafe di Legnano rilascerà solo ed esclusivamente la Carta di Identità Elettronica (CIE). La carta d’identità elettronica, considerata la tempistica necessaria per la predisposizione della pratica (circa 20, 30 minuti) viene rilasciata solo dietro prenotazione del cittadino sul portale https:/agendacie.interno.gov.it.

Per chi non ha dimestichezza con i computer, per prendere l’appuntamento, è possibile presentarsi all’URP nei seguenti giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.45, sabato dalle 9,00 alle 12,00. Il costo del documento è di 22,21 euro. Dopo la prenotazione, l’interessato deve presentarsi allo sportello prescelto, nel giorno e nell’ora stabiliti, munito di: codice fiscale, precedente carta di identità (o copia della denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o di furto), una fotografia, formato tessera, recente (ossia scattata al massimo 6 mesi prima). È possibile presentarsi agli sportelli anche con un supporto informatico (come ad esempio una chiavetta USB) sul quale sia stata caricata la fotografia formato tessera (solo in formato “jpg” con risoluzione di “400 dpi” o superiore e un “peso” massimo di 500 Kb).

L’Ufficiale d’Anagrafe procederà alla raccolta delle seguenti informazioni: acquisizione dei dati biometrici (impronte digitali), acquisizione della firma autografa, notifica dell’eventuale manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti, acquisizione del luogo in cui la nuova CIE dovrà essere recapitata dopo l’emissione, controllo che non vi siano condizioni ostative al rilascio di un documento valido per l’espatrio. Al termine delle procedure, l’Ufficio Anagrafe invierà immediatamente tramite internet la richiesta di produzione della CIE al Ministero dell’Interno e rilascerà al cittadino una ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione che richiedono l’autenticazione in rete.

La consegna della carta d’identità non è immediata. Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a consegnare all’indirizzo dichiarato dal cittadino, un plico contenente la nuova CIE e la seconda parte del codice PIN/PUK, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta di emissione della CIE inviata dall’Anagrafe.

La Carta di identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito e può essere richiesta dalle persone residenti nel Comune di Legnano esclusivamente nei seguenti casi: alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento, in caso di smarrimento o furto di carta d’identità in corso di validità. Per ottenere il duplicato è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente), in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi allo sportello con la carta deteriorata. Non può essere richiesta per cambio di indirizzo o residenza e qualora il documento cartaceo sia ancora valido. La carta d’identità elettronica ha validità uguale alla precedente carta cartacea e precisamente (tre anni, per i minori di tre anni, cinque anni, nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni, per i maggiorenni).

La carta viene emessa o rinnovata con validità fino al giorno del compleanno del titolare.

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio ai minori di 18 anni è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. In caso di richiesta di documento non valido per l’espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore. È obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l’identificazione.

La consueta carta di identità cartacea verrà rilasciata solo ed esclusivamente ai cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, a quelli residenti in Legnano in abitazione o in strutture residenziali sanitarie che non possono presentarsi in anagrafe per motivi di salute e a coloro che, per comprovati motivi (viaggio, esami) hanno la necessità di ricevere subito il documento di identità.