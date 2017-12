Leonardo apre le sue porte per il “Family Day”, in novemila visitano l’azienda

Oltre 9000 presenze, 14 elicotteri in mostra statica e in volo e linea di assemblaggio aperta ai visitatori per una giornata interamente dedicata ai dipendenti degli stabilimenti lombardi della Divisione Elicotteri di Leonardo e alle loro famiglie. E’ il bilancio finale del ‘Family Day’ organizzato domenica 3 dicembre dall’Azienda presso lo stabilimento di Vergiate (VA).

L’evento ha rappresentato un’occasione unica quest’anno per la ‘popolazione’ aziendale degli stabilimenti elicotteristici della provincia di Varese e per i loro cari per ritrovarsi insieme, a poche

settimane dal periodo festivo, e condividere in modo informale e spensierato un momento di sintesi

efficace dell’eccellenza industriale e tecnologica di cui sono parte e protagonisti. Una realtà competitiva e che si pone ai vertici del settore a livello mondiale anche grazie alle proprie persone, alla loro professionalità, alle specifiche competenze e alla comune passione.

Di questa realtà hanno potuto prendere coscienza gli ospiti dei dipendenti degli stabilimenti

interessati, gli adulti e i più piccoli, assistendo per la prima volta al fascino del ciclo produttivo di una macchina complessa ed avanzata come l’elicottero attraversando l’intera linea di 365m, fino

ad ammirare da vicino all’aperto il prodotto finito, destinato ad operare in ogni parte del globo, e contemplandone infine le qualità in volo.

Il Family Day 2017 di Vergiate è stato anche un momento importante per ricordare l’importanza del

forte legame tra Leonardo e il territorio della cosiddetta ‘provincia con le ali’. Qui, presso gli storici stabilimenti produttivi di Vergiate, Cascina Costa e Sesto Calende sorti agli albori dell’industria aeronautica italiana, si concentrano le attività sperimentali, le attività produttive ad elevato contenuto tecnologico, l’assemblaggio finale e i servizi di supporto e addestramento che fanno di Leonardo un’Azienda leader in campo elicotteristico. Dalla provincia di Varese decollano i modelli di elicottero di maggior successo destinati a clienti in tutto il mondo, dedicati al trasporto in sicurezza così come al salvataggio e al sostegno a popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri.

E proprio in quest’area ogni anno migliaia di piloti e tecnici provenienti da tutti i continenti ottengono l’addestramento necessario per conseguire tali importanti risultati operativi. Partner di questo successo sono le piccole e medie aziende del territorio ma anche le istituzioni scolastiche e le Università con le quali si costruiscono i successi commerciali, industriali e professionali di domani, contribuendo a proiettare la provincia di Varese sulla scena internazionale. Cuore di questa eccellenza industriale in particolare restano soprattutto i dipendenti che mettono a disposizione dell’Azienda ogni giorno le proprie capacità, il proprio impegno e il proprio entusiasmo.