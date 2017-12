Leonardo-Finmeccanica, elette le nuove rsu

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rsu (rappresentanze sindacali unitarie) del gruppo Leonardo-Finmeccanica in provincia di Varese. Si è votato per il rinnovo della rsu di Venegono Inferiore (divisione velivoli), a Cascina Costa, Vergiate, Sesto Calende e Lonate Pozzolo (divisione elicotteri). I voti validi sono stati 3453 di cui 1.205 (35%) per la Fiom Cgil, 943 (27,3%) per la Fim Cisl dei Laghi, 849 (24,6%) per la Uilm, per l’Adl 179 (5,2%), Ugl 199 (5,8%), Failms 78 (2,3%). (nella foto, la divisione elicotteri di Vergiate)