Lesione ai legamenti: Waller sarà operato

Piove sul bagnato in casa Openjobmetis: dopo la sconfitta al supplementare subita contro Bologna (con tanto di strascichi su arbitri e ufficiali di campo), la società biancorossa deve anche fare i conti con l’infortunio occorso ad Antabia “Tay” Waller, guardia titolare della squadra di Caja.

Waller era rimasto a terra dolorante mercoledì scorso durante l’allenamento, a causa di un cedimento del ginocchio destro. Lo statunitense, 29 anni, ha quindi saltato la gara con la Virtus e ha dovuto attendere qualche giorno per effettuare esami approfonditi, a causa del gonfiore all’articolazione.

Il responso però è pesante: Waller ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e quindi dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno valutati dopo l’operazione ma evidentemente non saranno brevi, motivo per cui la Openjobmetis dovrà riconsiderare il ritorno sul mercato (anche se le buone prove di Avramovic stanno garantendo una “toppa” adeguata in quel ruolo). Ammesso che la società trovi le risorse monetarie per operare un acquisto.