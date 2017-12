L’ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale

È morto in un incidente stradale Altero Matteoli, ex ministro dell’ambiente e Senatore della Repubblica. L’incidente è avvenuto sull’Aurelia all’altezza di Capalbio.

Matteoli aveva 77 anni, è stato ministro dell’Ambiente dal 2001 al 2005 e titolare dei Trasporti dal 2008 al 2011.

Dopo l’impatto in auto il Senatore è stato estratto dalle lamiere in fin di vita dai vigili del fuoco e il personale medico ha tentato la rianimazione sul posto ma non c’è stato nulla da fare.

L’impegno politico del senatore era cominciato a Pisa nel Msi, poi in Alleanza Nazionale con Gianfranco Fini e nel Pdl con Silvio Berlusconi.