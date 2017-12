Liberi e uguali Lombardia: «Rigurgito fascista incompatibile con la democrazia»

Liberi e Uguali, il progetto politico nato domenica scorsa a Roma con Piero Grasso, aderisce alla manifestazione “E questo è il fiore“ in programma sabato a Como.

«Liberi e uguali ha nel proprio DNA la Costituzione – spiega il portavoce del movimento – e, come scrisse Piero Calamandrei, l’idea dell’antifascismo come vera e propria religione civile del Paese. Per questo è scontata la nostra partecipazione militante, da tutta la regione, alla manifestazione di Como. L’intimidazione squadrista avvenuta lo scorso 28 novembre contro i volontari della rete Como senza Frontiere è purtroppo soltanto uno dei tanti, troppi segnali (da Castiglione delle Stiviere al Quartiere Ortica di Milano) di un rigurgito fascista che è incompatibile con la nostra democrazia».

«La quale – prosegue la nota di “Liberi e uguali” non può essere – come vorrebbe qualcuno, il luogo in cui tutto è possibile, il paese dei balocchi in cui negare la Shoah o appendere in una caserma dei carabinieri una bandiera nazista. L’Italia è una Repubblica anti-fascista, nata dalla guerra di Liberazione e con una Costituzione che vieta, mette all’indice, esclude dal consesso democratico le formazioni dell’estrema destra fascista e la loro ideologia. Si tratterebbe semplicemente di rispettarla, sciogliendo le organizzazioni neofasciste ed educando a tutti i livelli ai valori della libertà, dell’eguaglianza, della giustizia. È questo il compito più alto che la politica deve svolgere, il mandato che deve rispettare e che la cittadinanza democratica già onorevolmente assolve attraverso attività meravigliose come quella di Como senza Frontiere, dalla solidarietà e dalla tutela verso i migranti che giungono nei nostri territori sino alla lotta politica contro leggi repressive e liberticide contro i migranti come il pacchetto Minniti. Noi siamo tra loro, con loro. Oggi ancora di più».