Liberi e Uguali nasce anche a Varese

Mercoledì 20 dicembre Liberi e Uguali ha ufficializzato la sua nascita in provincia di Varese. Dopo l’assemblea che a fine novembre ha eletto i delegati della provincia per l’assemblea nazionale di Roma con Pietro Grasso, è partito il coordinamento locale che seguirà la fase di crescita e radicamento di questa nuova proposta per il Paese.

“È stata un’occasione per riprendere il filo con i temi concreti – spiegano – e per condividere con tutti i militanti e simpatizzanti le proposte emerse dalle varie assemblee programmatiche che si sono svolte in diverse città d’Italia nello scorso weekend. Un programma scritto collettivamente, molti i varesini che hanno partecipato e hanno portato il proprio bagaglio di idee e proposte sui temi che saranno alla base delle battaglie politiche dei prossimi mesi: lavoro, ambiente, welfare, diritti civili, scuola, pace. Però le idee camminano sulle gambe delle donne e degli uomini, quindi a fianco dei programmi si sono affrontate anche le questioni organizzative per preparare al meglio l’intensa tornata elettorale del prossimo anno. Una struttura agile capace di supportare candidati preparati e rappresentativi del territorio, scelti per capacità e non per appartenenza. Una nuova proposta trasparente e inclusiva rivolta a tutti quelli che non si rassegnano e credono che sia ancora possibile costruire insieme un’Italia, una Regione e una Provincia migliori”.