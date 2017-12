Ecco il libro sulla “Ferrari dei Cieli” targata Siai-Marchetti

Disegnato dall’ingegner Stelio Frati e chiamato “La Ferrari dei Cieli”, il monomotore SF-260 è stato ed è uno dei grandi successi dell’industria aeronautica italiana nell’ultimo dopoguerra.

Arricchita da un consistente numero di fotografie, spesso inedite, oltreché da disegni e immagini, la monografia opera di Massimo Dominelli, è primo volume di una nuova collana aeronautica chiamata Wings & History (Ali & Storia) pubblicata dall’editore LuckyPlane Books di San Colombano al Lambro.

Quest’opera sarà presentata domenica 17 dicembre alle ore 16 nella sala conferenze del Museo Agusta di Cascina Costa a Samarate.

Il volume descrive i precursori del 260 per poi analizzare l’aeroplano sotto l’aspetto tecnico-operativo non dimenticando, naturalmente, le innumerevoli versioni nella quali è stato prodotto. Alcuni capitoli sono quindi dedicati all’impiego, sia civile che militare, in Italia, in Europa e nel mondo, dagli Stati Unii d’America alle Filippine, del monomotore della Siai Marchetti.

Seguono, in due capitoli distinti, le Scuole di Volo le Pattuglie acrobatiche mentre non mancano le imprese compiute dal 260, tra le quali l’attraversata dell’Atlantico Settentrionale nel 1983, e pagine sui modelli in scala e sul volo virtuale.