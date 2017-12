Liceo quadriennale: il Ministero deciderà il 28 dicembre

La notizia era attesa per la vigilia di Natale. I presidi speravano di ricevere sotto l’albero la bella notizia. Invece tutto rinviato al 28 dicembre.

Il Ministero ha comunicato che gli esiti della selezione delle domande per il liceo quadriennale avverranno dopo la festività natalizia.

In provincia di Varese sono due i licei che hanno pronto il percorso sui 4 anni: il classico Cairoli di varese e lo scientifico Tosi di Busto Arsizio. A queste due candidature si aggiunge anche l’Ite Tosi che vorrebbe raddoppiare la sua sezione quadriennale già avviata 4 anni fa e che quest’anno arriva alla maturità.

Il Ministro, dopo la sperimentazione limitata, ha deciso di estendere a 100 istituti in tutt’Italia il percorso sui 4 anni, un’offerta che rivoluziona di fatto la tradizionale scuola superiore sia per quanto riguarda la divisione oraria sia per l’approccio didattico.

La decisione di accettare solo un centinaio di domande era stata contestata dall’assessore regionale all’Istruzione Valentina Aprea che aveva parlato di un’esigenze decisamente più alta tra le scuole regionali. Le possibilità che tutte le domande partire dalla provincia di Varese vengono accettate sono ridotte. Occorrerà attendere il 28 dicembre per conoscere le decisioni ministeriali.