L’industria varesina regina nelle nicchie produttive 

Terza provincia in Italia per numero di addetti nel settore gomma e materie plastiche, quarta nel chimico e farmaceutico (terza solo nel chimico), ottava nel tessile, abbigliamento e moda (quarta solo nel tessile) e ottava anche nel metalmeccanico. Queste alcune delle classifiche nelle quali l’industria varesina riesce a primeggiare a livello nazionale. A fare il punto sulla situazione è un’elaborazione dell’ Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese sugli ultimi dati ISTAT-ASIA 2015 disponibili riguardo le unità locali e le forze lavoro in Italia.

Andando più nello specifico, per quanto riguarda le nicchie produttive d’eccellenza, la provincia varesina si classifica ai primi posti in 27 comparti e in 7 è addirittura da podio. Varese risulta essere medaglia d’oro e, dunque, primo distretto produttivo per numero di addetti, nei comparti delle produzioni di articoli in materie plastiche e in quello denominato “altre industrie tessili” tra cui rientrano il tessile casa e i tessuti a maglia. La medaglia d’argento arriva, invece, per l’aerospazio e i generatori di vapore. Gradino più basso del podio per quanto riguarda il finissaggio dei tessuti, i prodotti chimici di base (come fertilizzanti e composti azotati), la gomma sintetica e gli apparecchi per uso domestico.

All’interno del tessuto manifatturiero locale del Varesotto a spiccare come cuore pulsante e primo comparto per numero di addetti è la meccanica varia (che si ritaglia la quota del 15,3% sul totale dei dipendenti dell’industria della provincia) per un valore assoluto di 13.748 lavoratori impiegati. Seguono rispettivamente al secondo e terzo posto il tessile, abbigliamento, pelli (15%) con 13.403 addetti e il settore delle macchine e degli apparecchi (14.9%) per 13.354 dipendenti. Quarta e quinta posizione, invece, per plastica e gomma (11,3%) che impiega 10.115 addetti e il settore dei computer e degli apparecchi elettrici (9,6%) che conta 8.570 dipendenti. Via, via tutti gli altri comparti ( vedi infografica ).