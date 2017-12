Il listino prezzi dell’edilizia è uno strumento salva imprese

«Nonostante ci sia una ripresa dell’economia, il settore dell’edilizia fa ancora fatica. Alcuni segnali sono positivi ma si devono ancora tramutare in crescita di nuove imprese e in ripresa dell’occupazione». Giacomo Mazzarino, dirigente della Camera di Commercio di Varese, nella sua introduzione al forum sull’edilizia, organizzato a Malpensafiere dallo stesso ente camerale in collaborazione con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, ha invitato tutti ad essere comunque più positivi perché «l’edilizia ha tempi di ripresa diversi rispetto agli altri comparti».

Il forum è stato anche l’occasione per presentare il nuovo listino prezzi delle opere compiute per l’edilizia, curato dalla Camera di Commercio, la cui importanza è stata rimarcata da quasi tutti i relatori. «Il listino – ha sottolineato Mazzarino – è importante sia come strumento tecnico che per la trasparenza del settore».

Maurizio Scotti di Confartigianato Imprese di Varese, componente della commissione prezzi edilizia della Camera di Commercio, nel suo intervento al forum ha parlato dei giovani imprenditori e della loro tendenza a trascurare alcuni aspetti riguardanti proprio il calcolo dei prezzi praticati. «Il listino è fatto da persone competenti e quindi è un punto di riferimento sicuro e certo – ha detto Scotti -. Dal punto di vista della formazione è molto importante perché è grazie alla sua pubblicazione che i giovani imprenditori riescono a stare sul mercato senza sbagliare valutazioni che potrebbero risultare fatali per le loro imprese».

Fausto Alberti, del collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Varese, ha spiegato l’iter seguito per la redazione del listino e il ruolo di verifica nell’adeguatezza dei costi progettuali. «Il prezziario è un lavoro di squadra capitanato da Camera di Commercio – ha spiegato Alberti – . È uno strumento di trasparenza sia per i committenti che per gli appaltatori, ma soprattutto è molto utile in sede di contenzioso».

Davide Ferrari, dell’ordine degli ingegneri della provincia di Varese, ha sottolineato come gli incentivi fiscali nell’edilizia siano stati aumentati dalla nuova normativa. «La percentuale di detrazione – ha detto Ferrari – è stata ampliata fino al 75% sugli interventi condominiali, sugli altri edifici è rimasta uguali a prima. I pensionati con la minima pensione possono cercare di cedere il proprio credito alle imprese che eseguono i lavori».

Angelo Parma, del collegio periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Varese, ha parlato della norma generale Uni 10200:2015 che fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria e si applica agli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati. Il legislatore distingue i consumi volontari di calore delle singole unità immobiliari, da tutti gli altri consumi involontari ovvero essenzialmente le perdite della rete di distribuzione. Un argomento che crea non pochi conflitti tra condomini, come ha raccontato lo stesso Parma al forum.