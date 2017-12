La musica pop di Fede ‘n’ Marlen e il surf di Joe

Napoli, Granada, Buenos Aires, Rione Sanità. Da questi luoghi nascono i suoni che nel 2013 danno vita al sodalizio tra le due cantautrici Fede ‘n’ Marlen, Federica Ottombrino e Marilena Vitale, due ragazze napoletane che si incontrano e scoprono un mondo comune, un mondo dove lasciar respirare le loro emozioni guidate dall’intreccio delle loro voci. L’appuntamento per conoscerle è questa sera, mercoledì 13 dicembre, al Twiggy Cafè di Via De Cristoforis, 5 a Varese.

Nella loro musica Fede’n’Marlen raccontano storie che sudano amore,ironia, piccole filosofie di vita e si confrontano con un mondo che velocemente vorrebbe cancellare ogni emozione mentre le canzoni le fermano e le mettono in musica, sono scritte nei testi, vivono nelle voci, nelle chitarre, nella fisarmonica e nei suoni viscerali e sinceri, per entrare nella pelle del sogno in cui vivono da tre anni.

La programmazione del locale continua poi sabato 16 dicembre con Karmadrome, un dj set di Carlo Villa e Andrea Bertolio (ore 21:30, ingresso libero). La prima, vera e originale indie night milanese, nata oltre 25 anni fa al Rainbow Club, torna oggi con il meglio del sound alternativo old-school anni ’80, ’90 e oltre. (Post Punk, Indie, New Wave, Madchester, Britpop, Punk, Grunge, Synth Pop, Electronica, Trip-Hop). La serata è ad ingresso libero.

Domenica (17 dicembre) invece, appuntamento con Surfer Joe. Lorenzo Surfer Joe è a tutti gli effetti uno dei personaggi chiave nella surf music moderna. Presente in tutte le manifestazioni del genere in giro per il mondo come artista o organizzatore, ha accumulato un’esperienza di oltre mille concerti dalla fine degli anni ’90. Riverbero, ritmi elevati e grande energia! É uno show che torna alle origini del genere, ma ne dimostra l’evoluzione e la varietà, passando dal sound aggressivo di Dick Dale ad atmosfere più lounge o progressive, sempre con un occhio di riguardo verso la melodia e la qualità degli arrangiamenti (ingresso libero).