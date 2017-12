Lo spirito natalizio conquista MalpensaFiere con Expo Natale

Anche a MalpensaFiere è tempo di Natale: da oggi e per tutto il weekend, infatti, tra i padiglioni della fiera ci saranno idee regalo per tutta la famiglia con Expo Natale

Un grande evento formato famiglia che prevede oltre agli stand di decine di espositori anche un’ampia area dedicata all’intrattenimento con giostre, laboratori creativi e didattici, zucchero filato e popcorn, palloncini e giochi di una volta per i più piccini che avranno anche uno spazio dedicato alla letterina di Natale. In più laboratori di calligrafia saranno a disposizione per scriverla in compagina di esperti calligrafici, e sarà poi possibile spedirla direttamente nella Casetta di Babbo Natale.

Ma quest’anno Expo Natale pensa anche ai grandi per farli tornare bambini come nella più tipica atmosfera natalizia, con una grande novità, un’area vintage di videogiochi anni ’80 originali americani freeplay.

La fiera sarà aperta il giovedì dalle 15 alle 19.30 mentre venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 19.30. L’ingresso costa 3 euro per il biglietto intero, 2 per il ridotto over 65 euro mentre i bambini fino ai 10 anni entrano gratis. Per tutte le informazioni clicca qui.