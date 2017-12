LombardiaperlaCultura, concerti in città

Portare sui territori le politiche culturali di Regione Lombardia per riscoprire l’identità del territorio. E’ questo il filo conduttore di #LombardiaperlaCultura, la rassegna di incontri in programma da dicembre a febbraio 2018, che consentirà di riscoprire quella bellezza dei territori lombardi che rende più forte l’economia e i legami sociali. E lo farà attraverso il linguaggio sensibile della poesia, della musica, dell’arte e della spiritualità. Sei gli appuntamenti, tra cui uno a Luino con il bravo Omar Pedrini che avrà luogo il prossimo 20 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Sociale. Si tratta di una serata dedicata alla musicoterapia, in cui Pedrini, anche docente universitario, esporrà la sua esperienza in una lezione in cui non mancherà qualche brano con la sua chitarra. Ad accoglierlo a Luino Checco Pellicini e i Trenincorsa.

«Ringrazio l ‘Assessore Cappellini e Regione Lombardia per la bella serata. Sono contento di quest’occasione per accogliere ancora a Luino un artista importante che ha una storia musicale di spessore come Pedrini, un uomo che ama la letteratura internazionale e che può trasmetterci la sua esperienza di vita. – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali -Durante la serata potremo applaudire Checco Pellicini e i Trenincorsa. Vi attendiamo tutti mercoledì 20 dicembre anche per scambiarci gli auguri di Natale».