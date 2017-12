Longhin: “Il presidente risolva i problemi del territorio”

“Se il presidente è, come afferma, “qui a risolvere i problemi del territorio” che inizi a risolverli perché negli ultimi 3 anni non lo ha fatto” Giuseppe Longhin, capogruppo in Provincia, critica duramente le ultime affermazioni di Gunnar Vincenzi in risposta al pesante comunicato di Marco Magrini che, ricordiamo, chiedeva “spiegazioni ufficiali” alla mancanza di condivisione e amministrazione nella maggioranza.

“Il presidente, come al solito, snocciola con semplicità imbarazzante dati a caso paventando un appoggio del territorio che di fatto non esiste. Tutti sanno come è finita la votazione del bilancio in assemblea dei sindaci e tutti conoscono le questioni della rappresentanza sindacale. Vogliamo poi aggiungere le lamentele dei presidi delle scuole e degli studenti, dei vigili del fuoco, o lo stato delle strade provinciali? Vincenzi arriva a far passare come un successo la gestione del servizio idrico che proprio in questi giorni è sulle prime pagine dei giornali per l’esatto contrario. Arriva a prendersi addirittura meriti per cose realizzate dalla Regione.

Dice di non accettare “veti politici” quando la sua maggioranza è a pezzi proprio a causa delle varie correnti presenti nel PD e dimenticando che amministra, si fa per dire, da 3 anni grazie ad accordi partitici e non di programma” Sarcastico l’ultimo commento “la prova del fatto che per i troppi problemi Vincenzi non riesca a chiudere occhio è la convocazione di una conferenza capigruppo alle 8 del mattino. L’indagine dell’Autorità Nazionale Anticorruzione probabilmente gli toglie il sonno”.