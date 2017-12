L’Orchestra dei Piccoli Musicisti Estensi in concerto per il Campo dei Fiori

“Un Natale per il Campo dei Fiori”. E’ questo il titolo della giornata in programma per domenica 17 dicembre al Salone Estense di Palazzo Comunale a Varese. Protagonista l’Orchestra dei Piccoli Musicisti Estensi; alle 11 si esibiranno i bambini dai 5 agli 11 anni, diretti dal Maestro Carlo Taffuri. Interverrà Francesco Vesconi nell’incontro “Musica e sport per i bambini”.

Nel pomeriggio, alle 16 e 30, si esibirà l’Ensemble dei ragazzi dagli 11 ai 16 anni, diretti dal Maestro Carlo Taffuri. Interverrà il Professor Silvio Raffo nell’incontro “Letture di poesie sulla musica e sull’ambiente”.

Il ricavato della giornata sarà destinato al Campo dei Fiori.