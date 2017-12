«Grazie Comune per averci acceso la luce»

«Grazie, grazie, grazie». Scendono le luci sulla via Toce, e si accende lo stupore dei residenti, che guardando fuori dalla finestra e gioiscono per veder risolta una situazione che da tempo li preoccupava.

Come affermato nella mattinata di ieri, mercoledì 27 da una nostra lettrice, infatti, da circa una ventina di giorni la strada che collega la rotonda di Masnago a Casciago era rimasta al buio, con diversi problemi legati alla viabilità e alla percezione di sicurezza.

Nel pomeriggio le luci si sono accese. E la stessa signora che ha segnalato il problema a Varesenews – Pierangela Ranghetti – ha inviato alcune foto a testimonianza dell’avvenuta accensione dei lampioni che, come specificato da Palazzo Estense, erano spenti per via di un guasto su di un tratto della linea elettrica.

«Ringraziamo davvero il Comune per aver riparato il guasto»