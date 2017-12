Lucine di Leggiuno, tutto quello che c’è da sapere

Dopo 3 anni di attesa, le vie della cittadina di Leggiuno sono pronte per essere illuminate di nuovo dalle magiche lucine del Sig. Lino Betti e dei suoi aiutanti. Nonostante le iniziali difficoltà organizzative, la Casa Illuminata, l’oratorio, la chiesa, il presepe e l’attesissimo bosco incantato, saranno allestite per accogliere i visitatori a partire da venerdì 8 dicembre, con la prima accensione delle lucine alle ore 18:00, fino a domenica 7 gennaio.

I gentili visitatori potranno godere dello spettacolo delle lucine dalle 18.00 alle 24.00 nei giorni festivi e prefestivi e dalle 18.30 alle 23.00 in quelli feriali.

Cioccolata e vin brulé scalderanno il viaggio all’interno della magia della città incantata e potranno essere gustati nelle tradizionali tazze create per l’occasione. Un’altra costante sarà la musica. Gruppi e cori animeranno le serate allietando la permanenza dei visitatori e contornando l’effetto incantevole delle oltre 350.000 lucine che illumineranno il paesaggio intorno a loro.

Per agevolare la viabilità ed evitare l’alta concentrazione di traffico sono state predisposte tre aree adibite a parcheggio pubblico con oltre 800 posti disponibili: il campo sportivo di Leggiuno, dal quale si possono raggiungere comodamente a piedi le principali attrazioni; la scuola media e il parcheggio adiacente la sede degli alpini di Leggiuno e i parcheggi dello stabile Stanley Black and Decker Italia S.r.l di Monvalle. Relativamente a queste due ultime aree di sosta, nelle giornate festive e prefestive, con la simbolica offerta di 1€ i visitatori potranno disporre di un servizio navetta, attiva per la tratta che porta dai parcheggi al centro della città e viceversa. Inoltre un parcheggio riservato alle auto dei disabili, dotate di tagliandino, è stato predisposto nel retro della chiesa in centro al paese con accesso diretto all’area pedonale.

Ulteriori informazioni e il programma completo di tutti i dettagli relativi all’intrattenimento delle varie serate sono disponibili sul sito www.lucineleggiuno.it e sulla pagina facebook dell’evento @lucineleggiuno.

La mappa pubblicata su Lucineleggiuno.it dove trovate tutte le informazioni.