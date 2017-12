Luino, alla vigilia di un weekend speciale

Luino ospita anche quest’anno in Piazza Libertà una meravigliosa pista di ghiaccio: pattinando, è possibile ammirare il panorama lacustre che in questi giorni si sta tingendo di carminio, fucsia, oro. In questo angolo storico di Luino, il calore dell’Avvento si percepisce nell’aria.

Il giorno dell’Immacolata al Porto Vecchio si terrà la Santa Messa alle 10.30 come da tradizione, e il prezioso porticato del Caffè Clerici, luogo d’ispirazione per Piero Chiara, a partire dal 9 dicembre e per tutti i weekend successivi, si riempirà dei colori e dei profumi di bancarelle che presentano la tradizione del nostro territorio con formaggi deliziosi, miele dorato delle valli, artigianato locale. Qui si svolgerà anche una dimostrazione dal vivo di carving, intaglio di vegetali a cura di Vanessa.

Anche nella via Cavallotti e nel centro storico c’e’ atmosfera di festa, come in tutta la città.Per Natale torna Di Mano in Mano allo Spazio Vivi33 di Via Veneto 33 ,come ogni anno nel periodo dicembrino nei giorni 8-9-10.

Il mercatino è sempre innovativo di creatività con proposte originali per piccoli pensieri e regali natalizi: Fashion Bags, bigiotteria con pietre dure, creazioni in porcellana, foto artistiche in bianconero, acquerelli naifs, composizioni e ghirlande, fiori essiccati e altre sorprese ancora.

È possibile lasciarsi sorprendere dal semplice e originale, dal particolare che sa diventare dono gradito.Il giorno 9 dicembre alle ore 21 presso il Santuario del Carmine si svolgerà il concerto di Natale del Coro Città di Luino con la partecipazione del coro Alpino Orobica ad entrata libera.

Al Parco Ferrini per i bimbi sarà una grande e bellissima festa: i piccoli potranno anche fare un percorso cittadino in carrozza con Babbo Natale.

La Pro Loco in questi giorni accenderà l’albero in piazza Risorgimento, come da tradizione.