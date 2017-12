Luino, il Consiglio comunale partecipa alla giornata mondiale contro l’Aids

Il Consiglio Comunale di Luino aderisce alla giornata mondiale contro l’Aids che si celebra in data odierna ormai da ben 39 anni.

Afferma il Presidente del Consiglio del Comune di Luino Davide Cataldo: «La ricerca ha fatto grandi passi avanti nella lotta a questa grave malattia, oggi ci sono a disposizione nuovi farmaci capaci di garantire una vita più lunga e dignitosa ai malati ma non bisogna mai abbassare la guardia e l’attenzione su questo problema. In Italia si contano ancora circa 4 mila nuovi infetti ogni anno (per l’86% a causa di rapporti non protetti) e il nostro compito come istituzioni deve essere quello di sensibilizzare la popolazione soprattutto nella fascia più giovane affinché la percezione di questo pericolo possa mantenersi attuale e ogni precauzione messa in campo, la cosa più sbagliata da fare è smettere di parlarne»,