Luino, spalaneve in azione

Come annunciato negli scorsi giorni, la neve da stanotte ha imbiancato le valli sino alla pianura.

Si ricorda nelle prossime ore la massima prudenza alla guida e l’obbligo su tutto il territorio delle dotazioni invernali.

«Da questa mattina presto i mezzi spalaneve e spargisale sono in funzione. Stiamo provvedendo alla pulizia dei marciapiedi davanti agli edifici scolastici e in tutto il territorio. Rimaniamo a disposizione per la segnalazione di eventuali criticità», lo fa sapere il vice sindaco di Luino Alessandro Casali