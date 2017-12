Luvinate, oltre 40.000 euro per il piano diritto studio 2018

In futuro lezioni curriculari con insegnante di madre lingua inglese fin dalle elementari. Quasi 70.000 euro per la manutenzione della struttura scolastica

Oltre 40.000 € a sostegno delle attività educative presso la Scuola Materna e la Scuola Primaria di Luvinate. E’ stato questo il provvedimento votato ieri dal Consiglio Comunale di Luvinate che ha dato il via libera al Piano per il Diritto allo Studio 2017-2018. Ancora significativo dunque l’investimento dell’Amministrazione Comunale che premia ed incoraggia le realtà presenti sul territorio per i più giovani.

MADRE LINGUA INGLESE IN LEZIONI CURRICULARI DALLA PRIMARIA – In particolare è stata confermata la somma destinata alla Scuola Materna, prevedendo altresì un contributo straordinario per far fronte ad alcune necessità segnalate dal Consiglio d’Amministrazione. Si sono poi approvati i vari progetti educativi presentati dalla Direzione Scolastica della Primaria Pedotti: di grande rilievo la previsione di un aumento delle ore di inglese attraverso la presenza di un’insegnante di madre lingua in normali attività curriculari. Un progetto voluto dall’attuale Corpo Docenti che ulteriormente amplierà in termini di qualità l’attuale offerta formativa. Definito invece il contributo straordinario già erogato per l’organizzazione del prossimo “Atelier creativo”, un ulteriore nuovo progetto della Scuola di Luvinate di prossima inaugurazione.

QUALITA’ E MANUTENZIONE CONTINUA – L’occasione è stata utile anche per fare il punto di quanto il Comune spende per la normale attività di manutenzione dello stabile e nel pagamento delle varie utenze per la Scuola Primaria. Per il 2017, ad oggi, si parla di quasi 30.000 € di spese. Questo escludendo i lavori straordinari affrontati durante la scorsa estate per opere di adeguamento e messa in sicurezza, costati circa 40.000 €.