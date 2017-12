Luvinate si avvicina al Natale con tanti eventi e una mostra sull’incendio

Inizieranno venerdì 8 dicembre a Luvinate i vari eventi che porteranno al Natale e che sono illustrati in un volantino in distribuzione in questi giorni per le case e pubblicato sulla pagina facebook del Comune.

3 GIORNI DI MERCATINI BENEFICI E MOSTRA FOTO SULL’INCENDIO

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre il Centro Sociale ospiterà i mercatini a cura di Luart e Centro Anziani, il cui ricavato è sempre donato ad opere di beneficienza. Inoltre a cura dei volontari di Protezione Civile si svolgerà una mostra fotografica dove verranno raccontati i giorni drammatici dell’incendio e i vari interventi.

PORTA LA TUA FOTO

Sarà in particolare possibile, per chi lo desidera portare le proprie foto, che verranno appese e mostrate al pubblico. Ciascuno potrà così raccontare come ha vissuto e partecipato nei giorni dell’incendio alle attività di difesa della montagna. Ci saranno anche alcuni disegni realizzati dai bambini della Scuola Primaria.

CALENDARIO RICCO

Tanti gli appuntamenti a cura di Proloco, Musicarte, Corale don Sironi, Asilo, Scuola, Casa Riposo di Comerio. In particolare sabato 16 dicembre ci sarà il tradizionale aperitivo d’auguri a cura dell’Amministrazione per tutti i volontari che operano in Paese; verrà inoltre assegnata la borsa di studio intitolata all’ex vicesindaco Aschedamini destinati a premiare il merito degli universitari luvinatesi.