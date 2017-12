M.a.x. museo: aperture natalizie e tante attività

Durante le festività natalizie il m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera) propone diverse aperture straordinarie per visitare la mostra “Oliviero Toscani. IMMAGINARE” (prorogata fino al 4 febbraio 2018).

Il m.a.x. museo sarà quindi aperto martedì 26 dicembre 2017 (Santo Stefano), lunedì 1° gennaio 2018 (Capodanno) e sabato 6 gennaio 2018 (Epifania) con i consueti orari (10.00–12.00 e 14.00–18.00). Il m.a.x. museo resta chiuso solamente domenica 24 dicembre 2017, il giorno di Natale, domenica 31 dicembre 2017 e, come sempre, tutti i lunedì (tranne il 1° gennaio 2018).

Come sempre la prima domenica del mese (7 gennaio 2018) l’ingresso alla mostra è gratuita.

Sabato 13 gennaio 2018 il museo propone il laboratorio didattico per bambini e adulti “Lo specchio dell’anima” (ore 15.00–17.00), particolarmente indicato per i più piccoli e seguito da una merenda. Iscrizione obbligatoria (eventi@maxmuseo.ch), CHF 10.- (bambini), CHF 15.- (adulti).

Utilizzando forbici e colla si potrà comporre un viso che può cambiare espressione, modificando alcuni particolari, per scoprire emozioni nascoste. Gli occhi, con la loro espressione, ci fanno capire se siamo felici o tristi.

Per i bambini in visita con i genitori, prosegue inoltre l’iniziativa “Il piccolo fotografo creativo”: all’ingresso del m.a.x. museo viene consegnata una macchinetta fotografica con cui scattare immagini della mostra (da riconsegnare a visita conclusa). Lo staff del museo sceglierà e stamperà un’immagine creativa da esibire nella “bacheca kids”.

Il m.a.x. museo ospita un’antologica che ripercorre più di cinquant’anni di attività professionale di Oliviero Toscani, fotografo e comunicatore noto a livello internazionale. L’esposizione presenta immagini proiettate per offrire al visitatore un’esperienza fortemente immersiva, ma anche immagini fotografiche esposte, fra cui fotografie vintage inedite realizzate da Toscani durante il suo periodo di formazione presso la Kunstgewerbeschule di Zurigo. La mostra – la prima di Toscani in Svizzera – si concentra in particolar modo sul tema dell’immaginazione, dando conto di una capacità visionaria nell’atto fotografico, dagli esordi fino alle sue più recenti campagne.

m.a.x. museo (Via Dante Alighieri 6), Chiasso (Svizzera)

10 ottobre 2017 – 21 gennaio 2018 PROROGATA FINO AL 4 FEBBRAIO 2018

Orari martedì–domenica, ore 10.00–12.00 e 14.00–18.00, lunedì chiuso

Informazioni t +41 91 695 08 88, info@maxmuseo.ch, www.centroculturalechiasso.ch