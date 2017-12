Il Maga apre la sala nuova sala lettura

Dal 15 dicembre 2017, il Maga di Gallarate si arricchisce di una nuova sala lettura, ancora più silenziosa e confortevole, che va ad aggiungersi allo spazio che dal 2012 ospita circa 10mila studenti all’anno e che ha una capienza di circa cento posti.

Si tratta di una sala lettura con quaranta postazioni, ciascuna con la propria illuminazione, presa elettrica e porta USB, e collegamento wi-fi gratuito a internet.

L’accesso alla sala – realizzata dove c’era il bookshop – sarà libero negli orari di apertura del museo – dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18.30; il sabato e la domenica, dalle 11.00 alle 19.00.

Chi presenterà la tessera Amici del Maga alla reception del museo, potrà accedere alle aree di studio un’ora prima.

Il Maga con questo nuovo e ulteriore spazio di accoglienza per i giovani, risponde a una richiesta crescente che negli anni ha visto sempre più studenti scegliere il Museo come punto di riferimento per le proprie giornate di studio.

«L’apertura della sala lettura – spiega l’assessore alla Cultura Isabella Peroni (nella foto sopra)– è un passo avanti nella direzione indicata dall’amministrazione, finalizzata alla trasformazione del nostro museo in uno spazio culturale a 360 gradi. Ovvero non solo mostre, ma anche un punto di riferimento per l’organizzazione di conferenze, attività didattiche, meeting aziendali ed eventi. Senza ovviamente dimenticare il trasferimento delle biblioteca specialistica con i volumi oggi conservati nei locali della vecchia Gam e non più consultabili. Ci siamo posti l’obiettivo di inaugurare il nuovo spazio entro la fine del 2018».

«La nuova sala lettura – aggiunge Sandrina Bandera, presidente del museo – spero venga considerata da tutti i frequentatori del museo un luogo di studio e di riflessione nel quale vivere le emozioni dello spazio del Maga non solo grazie all’atmosfera luminosa della sua hall, ma anche attraverso le percezioni del cuore e della mente. Uno spazio in cui il silenzio costituirà un’esperienza sempre nuova e insolita di rete e di condivisione tra tutti i frequentatori e le magiche storie delle nostre letture».

La nuova sala di lettura del MA*GA

Gallarate, Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

Orari sala lettura e area studio

martedì – venerdì 10.00 – 18.30; sabato e domenica 11.00 – 19.00; chiuso lunedì

Con la tessera Amici del MA*GA, è consentito l’ingresso un’ora prima dell’apertura