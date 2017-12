Maggio mese di arresti eccellenti e incidenti spettacolari in cantiere

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese le quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di maggio.

Le immagini dell’incidente su tra le più spettacolari che abbiamo mai pubblicato. Qualcosa è andato storto nel montaggio di una delle campate del viadotto della Bevera, e l’enorme gru al lavoro si è ribaltata. Il video ripreso da chi si trovava sul cantiere è stato uno dei più visti di sempre.

Altra immagine cliccatissima è stata quella di una biscia caricata da un lettore. Seppure di dimensioni impressionanti è innocua ed è molto utile per l’ecosistema.

Maggio è stato però un mese che ha visto al centro la cronaca giudiziaria con l’arresto del sindaco di Lonate Pozzolo. I carabinieri hanno arrestato Danilo Rivolta con le accuse di concussione, corruzione e abuso d’ufficio. Ai domiciliari finirono il fratello e due imprenditori. Intercettato, il sindaco esprimeva la rabbia per i rilievi e le indagini fatte dai commissari della Polizia Locale.

In questa vicenda sconfortante è emersa però la notizia della vigilessa che ha denunciato i potenti.

Grande attenzione anche per il tragico epilogo dell’incidente nel cortile di un’abitazione nel rione San Paolo a Legnano. Non ce l’ha fatta la mamma investita dal figlio 15enne.

Molto letta anche la notizia della restituzione di un portafoglio. L’onestà non finisce mai di stupire perché, sebbene continui ad esistere, sopravvive spesso in una dimensione privata: «Mi ha riportato il portafogli coi soldi. In cambio ha chiesto un lavoro». L’episodio ha profondamente colpito un lettore di Varesenews: su Facebook ha raccontato quanto capitatogli.

Tra le notizie più lette di maggio anche quella di Emanuele e Sabine. Insieme avevano aperto una locanda in un paese di 70 abitanti, dando un segnale di ripresa nel piccolo paese sopra Cittiglio.

Maggio è stato però anche mese di notizie tristi come quella dell’ambulante stroncato da un malore. Loris Ferrigo, storico rivenditore di pesce del mercato di Viggiù, ma anche di Arcisate, Gallarate e Cassano Magnago, si è sentito male mentre stava lavorando.