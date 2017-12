Maggiorenne e studenti meritevoli: il Comune li festeggia

Anche quest’anno, a Villa De Strens, sede del comune di Gazzada Schianno, si è tenuta la doppia cerimonia di Battesimo Civico dei ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età nel 2017 e di consegna delle borse di studio a studenti meritevoli di Gazzada Schianno.

La serata si è aperta con il Battesimo Civico durante il quale il Sindaco Cristina Bertuletti ha donato una copia della Costituzione Italiana e un piccolo omaggio a tutti i neo diciottenni, incoraggiandoli nell’intraprendere la maggiore età con rinnovato senso civico. I ragazzi sono stati anche invitati a riflettere sulle nuove responsabilità che comportano il voto e l’essere ufficialmente adulti anche nei confronti del prossimo e della società. Al termine della cerimonia il Sindaco ha invitato ogni ragazzo a presentarsi e a raccontare al pubblico il proprio percorso di studi e i propri progetti per il futuro.

In seguito sono state consegnate le borse di studio e l’Assessore all’istruzione Silvia Lorusso ha dedicato ai vincitori queste parole ispirate da un anziano signore incontrato tempo fa: «Come mi disse un nonno, noi non siamo i padroni della nostra vita ma dei conduttori. Se siete qui questa sera a ritirare questo premio significa che fino ad ora avete condotto bene la vostra vita e che sicuramente i vostri famigliari e insegnanti vi hanno sostenuto e ben consigliati. D’ora in avanti, come viandanti lungo il cammino, quando vi capiterà di incontrare delle difficoltà fermatevi, riposatevi e prendetevi il tempo necessario per riflettete. Riprenderete poi il vostro cammino per condurre al meglio la vita verso il raggiungendo di tutti i vostri obiettivi».

Al termine della cerimonia la Proloco ha offerto un rinfresco a tutti i presenti che hanno approfittato della serata per brindare e scambiarsi gli auguri di buone feste. Oltre ai famigliari dei ragazzi erano presenti molti rappresentanti di tutte le associazioni del paese che si sono complimentati con i ragazzi visibilmente emozionati.