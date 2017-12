Mail Art: tre progetti per gli artisti

Tre progetti di mail art dedicate agli artisti. Tre i tempi: 90° TOPOLINO in occasione dell’anniversario dell’invenzione del celebrre personaggio, 60° CAROSELLO e MICIO MIAO sul tema del gatto.

Gli artisti sono invitati a produrre opere di mail art ispirandosi agli slogan, le frasi più celebri delle pubblicità televisive dell’epoca. Le opere dovranno essere spedite per posta secondo i canoni dell’Arte Postale entro e non oltre il 30 Marzo 2018.

Le opere possono essere a tecnica libera il formato accettato è cm. 21X29,7 (A4) e ciascun artista può presentare fino a quattro lavori.

Le opere saranno poi archiviate nella sede saronnese dell’Ambasciata della Repubblica di Uzupis e tenute disponibili per chiunque le richieda per altre mostre. Non vi è alcuna tassa di partecipazione, nessuna selezione, nessuna giuria, nessun Premiato.

Le opere vanno indirizzate a: Progetto Carosello/Progetto Topolino/ Micio Miao

c/o Gian Paolo Terrone, piazzale Santuario 2, 21047 Saronno.