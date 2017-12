Malore per la conduttrice delle Iene ricoverata in ospedale a Trieste

L’inviata di punta della trasmissione Le Iene Nadia Toffa è stata colpita da un grave malore mentre si trovava nella hall di un albergo a Trieste.

Toffa si è sentita male intorno alle 13.45 di sabato 2 dicembre ed è stata soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza.

La conduttrice è stata trasportata d’urgenza in condizioni molto serie all’ospedale di Cattinara a Trieste dove è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. La prognosi dei medici è riservata.

Come riporta il quotidiano Il Piccolo la Direzione di AsuiTs – Azienda sanitaria ospedaliera di Trieste – ha diramato una nota in cui si “conferma il ricovero della dottoressa Nadia Toffa all’Ospedale di Cattinara. La prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione. E’ in programma il trasferimento nel corso della serata/notte al San Raffaele di Milano con elisoccorso”.

A confermare l’accaduto è stata la trasmissione attraverso la sua pagina Facebook con un post di incoraggiamento alla conduttrice: