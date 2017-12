Il malore di Nadia Toffa, “condizioni stazionarie”

“La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati”.

Così riportava questa mattina la pagina facebook de Le Iene, famosissimo programma di informazione e intrattenimento televisivo delle reti Mediaset.

Il messaggio si riferisce al malore accusato dal celebre volto televisivo Nadia Toffa, 39 anni. I fatti risalgono a ieri, sabato.

Secondo l’agenzia Ansa l’inviata è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano.

La giornalista si trovava in un albergo a Trieste quando, intorno alle 14 si è sentita male ed avrebbe perso conoscenza: è stata portata in ambulanza ed è ricoverata nel Reparto di rianimazione dell’ospedale Cattinara di Trieste.

La direzione della Azienda Sanitaria Universitaria Trieste conferma il ricovero della Toffa e precisa che la “prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione”; è stata poi trasferita dall’Ospedale di Cattinara e poi al San Raffaele di Milano in elisoccorso. Sempre secondo l’Ansa “le sue condizioni sono stazionarie”.