Da Malpensa a Los Angeles in “low cost”? Norwegian Air inaugura il volo diretto

Decollerà il 16 giugno 2018 il primo aereo di Norwegian Airline diretto verso Los Angeles, senza nessuno scalo. Un volo diretto che torna così a collegare Malpensa con la principale città della California e che avrà prezzi molto competitivi.

La compagnia aerea offrirà ben 4 collegamenti alla settimana -martedì, mercoledì, giovedì e sabato- con prezzi a partire da 224 euro a tratta. Si tratta della cifra base che consente di portare soltanto un bagaglio a mano con sè. Per il resto il vettore prevede degli extra: 35 euro per scegliersi il posto, 35 per il cibo e 50 per il bagaglio in stiva. Il volo sarà operato con Boeing 787-9 Dreamliner, velivoli da 344 posti: 35 in Premium, 309 in Economy.

La compagnia calcola che nell’ultimo anno tra le due città abbiano volato almeno 41 mila persone, facendo però una sosta da qualche parte. Un numero che la sola Norwegian Air triplicherà, dato che nei primi 12 mesi punta a mettere in vendita più di 143 mila posti.