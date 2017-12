A Malpensa l’unico simulatore al mondo del gigante antincendio CL-415

Dove si impara a guidare quegli enormi aerei antincendio che abbiamo visto volare sopra le nostre teste mentre spegnevano le fiamme scoppiate sul Campo dei Fiori?

Da gennaio la risposta per noi sarà molto semplice: proprio qui, a Malpensa, nei pressi dell’aeroporto dove sorge la palazzina di Ansett Aviation Italy, il centro con quattro simulatori di volo per la formazione e l’aggiornamento dei piloti.

Non si tratta di un fatto banale perché quello che arriva a Malpensa sarà l’unico simulatore di volo al mondo del Bombardier CL-415. Un fatto non da poco se consideriamo che fino ad oggi l’80% degli incidenti con quell’aereo si sono verificati in fase di addestramento, se ci aggiungiamo che far volare quei mostri costa allo stato 8mila euro l’ora e, soprattutto, che se ne cade uno si perdono 30 milioni di euro.

A snocciolare questi dati è il project manager dell’operazione che ha portato il simulatore a Malpensa Renato Sacchetti che spiega, inoltre, come sia stato proprio questo particolare a convincere un fondo australiano ad investire 60 milioni di euro sul territorio di Malpensa dando vita ad un centro di eccellenza che attirerà piloti e compagnie aeree da tutto il mondo.