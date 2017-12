A MalpensaFiere è tempo di Expo Natale

Il Natale arriva a MalpensaFiere dal 7 al 10 dicembre con EXPO NATALE che porta in fiera una grande festa per tutta la famiglia con la casa Babbo Natale e tante idee regalo per tutti i gusti e tutte le età.

Un grande evento formato famiglia con giostre, intrattenimento, laboratori creativi e didattici, zucchero filate popcorn, palloncini e giochi di una volta per i più piccini che avranno anche uno spazio dedicato alla letterina di Natale. Laboratori di calligrafia saranno a disposizione per scriverla in compagina di esperti calligrafici, e sarà poi possibile spedirla direttamente nella Casetta di Babbo Natale. Ma quest’anno Expo Natale pensa anche ai grandi per farli tornare bambini come nella più tipica atmosfera natalizia, con una grande novità, un’area vintage di videogiochi anni ’80 originali americani freeplay.

Un’intera area con 40 postazioni di videogiochi cabinati Arcade e Flipper che hanno fatto la storia come Pac-Man, Donkey Kong e Super Mario Bros solo per citarne alcuni, dove potranno divertirsi anche i bambini di una volta che giocavano a Duck Hunt e Frogger. I videogiochi sono accessibili anche alle persone diversamente abili.

Il tutto è affiancato da due padiglioni espositivi che diventano una grande occasione per migliaia di visitatori che potranno vedere, scegliere, acquistare tra una sezione Natalizia, abbigliamento, artigianato e gastronomia in un mondo di convenienza e qualità in una preziosa e colorata panoramica delle tradizioni artigianali e gastronomiche. Tutto questo e molto altro ancora è Expo Natale dal 7 al 10 dicembre a Malpensafiere, con ingresso gratuito fino a 10 anni.

Orari:

Giovedì 15.00/19.30 – Venerdì, Sabato e Domenica 10.30/19.30